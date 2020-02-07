«МЮ» снизит ценник на Погба на 30 миллионов фунтов. Руководство сказало игроку, что он может уходить летом

«Манчестер Юнайтед» решил снизить запрашиваемую сумму за полузащитника команды Поля Погба на 30 миллионов фунтов, сообщает The Sun.

По информации источника, в «Юнайтед» пришли к выводу, что изначальную сумму, которую клуб просил в виде компенсации за 26-летнего француза (180 миллионов фунтов), не готов платить ни один из претендентов на игрока. Руководство «красных дьяволов» приняло решение снизить ценник на Погба до 150 миллионов фунтов, а также уведомило футболиста, что он может уходить из команды летом.

В сезоне-2019/20 Погба провел 8 матчей за «Ман Юнайтед», на его счету 2 результативных передачи. Ранее СМИ сообщали об интересе к французу со стороны «Ювентуса» и «Реала». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 90 миллионов фунтов. Контракт Погба с «МЮ» действует до лета 2021 года с опцией продления на год.