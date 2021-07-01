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«МЮ» близок к покупке Варана

12:41

«Манчестер Юнайтед» готов купить защитника «Реала» Рафаэля Варана, сообщает ESPN.

По данным источника, английский клуб близок к оформлению сделки. «Реал» готов отпустить француза за приемлемую цену. Срок контракта игрока истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне Варан провел 41 матч за «Реал» и забил два гола. Портал transfermarkt.de оценивает защитника в 70 миллионов евро. Француз выступает за «галактикос» с 2011 года.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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