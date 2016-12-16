Мусса Сиссоко: "Мне нужно некоторое время на адаптацию в "Тоттенхэме"

Полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко, перебравшийся в стан "шпор" летом, заявил, что ему нужно время, чтобы адаптироваться в новой команде. Также он отметил, что теперь понимает требования главного тренера Маурисио Покеттино.

- Знаю, что могу сделать для "Тоттенхэма", знаю свой уровень, - цитирует Goal Сиссоко. - Мне просто нужно некоторое время, чтобы быть готовым на все, потому что этим летом произошли большие перемены в жизни. Теперь я понимаю все, что лучше для меня, и это хорошо. Интенсивность обучения была особенно трудной после перехода в "Тоттенхэм". Понимаю стиль игры, который хочет видеть Покеттино, то, что мы делаем на тренировках. У каждого свой стиль работы.