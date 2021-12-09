«Арсенал» интересуется Лукасом Васкесом
11:42
«Арсенал» интересуется нападающим «Реала» Лукасом Васкесом, сообщает El Nacional.
По информации источника, «канониры» готовы подписать 30-летнего испанца, который хочет получать больше игрового времени.
В сезоне-2021/22 Васкес провел 16 матчей за «Реал», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 15 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.elnacional.cat/ca/esports/reial-madrid-cor-relacio-ancelotti-no-millor-pensa-seriosament-marxar_680003_102.html
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