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«Арсенал» интересуется Лукасом Васкесом

11:42
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«Арсенал» интересуется нападающим «Реала» Лукасом Васкесом, сообщает El Nacional.

По информации источника, «канониры» готовы подписать 30-летнего испанца, который хочет получать больше игрового времени.

В сезоне-2021/22 Васкес провел 16 матчей за «Реал», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.elnacional.cat/ca/esports/reial-madrid-cor-relacio-ancelotti-no-millor-pensa-seriosament-marxar_680003_102.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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