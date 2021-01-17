Мойес опроверг слухи о переходе Райса в «Челси» или «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес опроверг информацию о возможном переходе полузащитника «молотобойцев» Деклана Райса в «Челси» или «Манчестер Юнайтед».

«Это неправда, мы не контактировали ни с одним из этих клубов по поводу Деклана. Мы бы в любом случае не стали этого делать. Он отлично выступает за нас, является лидером команды. Он — хороший футболист, но при этом еще и отличный человек, хорошо относится к клубу», — цитирует Daily Mail Мойеса.

В сезоне-2020/21 Райс провел 20 матчей за «Вест Хэм», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 55 миллионов евро.