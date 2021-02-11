Тухель даст Кепе еще один шанс в «Челси»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что даст еще один шанс закрепиться в команде вратарю Кепе Аррисабалаге.
«Конечно, я дам ему возможность проявить себя. Он выйдет в старте в кубковом матче с «Барнсли». Наблюдая ситуацию с ним вне клуба, я видел определенные проблемы в спортивном плане, возможно, на него давило то, что его купили за большие деньги. Кепа — приятный парень, открытый, работяга. Для него все начинается заново. У нас нет истории общей работы. Надеюсь, проблем не будет, по крайней мере, я не вижу, откуда они могут взяться», — цитирует Goal Тухеля.
В сезоне-2020/21 Кепа провел 6 матчей за «Челси» и пропустил 8 голов. Зимой 2020 года сообщалось, что испанец вступил в конфликт с бывшим главным тренером команды Фрэнком Лэмпардом, после чего игровое время 26-летнего футболиста сократилось.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/tuchel-71m-chelsea-goalkeeper-kepa-clean-slate/1agf8bxc4t49m1lp246innkxjr
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю