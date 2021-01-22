Моуринью рассказал, что Деле Алли не тренируется из-за травмы

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, что полузащитник Деле Алли не тренируется с командой из-за небольшого повреждения.

«Алли не занимается последние пару дней. У него есть небольшая проблема с сухожилием. Не уверен, что он сможет сыграть с «Уикомом». Именно поэтому он пропустил матч с «Шеффилдом». Травма пока не позволяет ему полноценно тренироваться с командой», — цитирует Моуринью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что футболист просит руководство «шпор» отпустить его в «ПСЖ», но Моуринью пока не хочет расставаться с игроком.

В сезоне-2020/21 Алли провел за «Тоттенхэм» 12 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 38 миллионов евро.