Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Ливерпуля» в 19-м туре чемпионата Англии (1:2) отметил, что хотел добиться победы. По его мнению, главное в футболе — результат.

— Так близки были к победе, но упустили шансы, — цитирует BBC Моуринью. — Ничья была бы плохим результатом, так что вы можете себе представить, как чувствуем себя после поражения. С начала сезона мы едем на каждый матч, чтобы побеждать. Мы играли против чемпионов на их стадионе, но у нас были шансы на победу. Сегодня «Ливерпуль» не выглядел командой, которая является чемпионом Европы, чемпионом мира — этой разницы не было на поле. Конечно, главное — результат.