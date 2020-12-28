Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (1:1).

«Одно очко против «волков» обычно не было бы плохим результатом, потому что они — сильный соперник. Но, забив на первой минуте и имея 89 минут, чтобы забить больше, возникает чувство разочарования.

Я знаю, как я готовлю команду, я знаю все это и не хочу ничего больше говорить. У нас не было таких амбиций или желания добиваться большего», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

После этого матча «Тоттенхэм» с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Вулверхэмптон» с 21 очком — на 11-й строчке.