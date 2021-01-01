Моуринью недоволен переносом матча с «Фулхэмом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью остался недоволен переносом матча 16-го тура АПЛ против «Фулхэма» из-за коронавируса.

«Мы готовились, я построил цикл, чтобы команда в оптимальной форме подошла к игре. Для нас это отрицательный момент, что матч не состоялся. Если бы мы знали заранее, то да, а так придется опять все менять», — сказал Моуринью в интервью ВВС.

Матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм» должен был состоится 30 декабря. В день игры было принято решение его отложить из-за вспышки ковид у «дачников».