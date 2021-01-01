Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Моуринью недоволен переносом матча с «Фулхэмом»

21:19
Теги:

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью остался недоволен переносом матча 16-го тура АПЛ против «Фулхэма» из-за коронавируса.

«Мы готовились, я построил цикл, чтобы команда в оптимальной форме подошла к игре. Для нас это отрицательный момент, что матч не состоялся. Если бы мы знали заранее, то да, а так придется опять все менять», — сказал Моуринью в интервью ВВС.

Матч «Тоттенхэм» — «Фулхэм» должен был состоится 30 декабря. В день игры было принято решение его отложить из-за вспышки ковид у «дачников».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир