Моуринью готов вернуть Жедсона Фернандеша в «Бенфику»
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что готов прекратить аренду полузащитника Жедсона Фернандеша и вернуть игрока в «Бенфику», если португальский клуб хочет этого.
— Если «Бенфика» захочет прекратить соглашение — мы готовы пойти навстречу, потому что мы хотим футболисту только хорошего, — приводит Sky Sports слова Моуринью. — У «Бенфики» есть право решать, а мы готовы принять любое решение. Я не буду давить на парня или говорить, что он не нужен мне в команде, но я понимаю его ситуацию.
Фернандеш присоединился к «Тоттенхэму» зимой 2020 года. 21-летний португалец провел 13 матчей за «шпор» и не отличился результативными действиями. Срок аренды футболиста действует до конца сезона-2020/21.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.