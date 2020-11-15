Моуринью готов вернуть Жедсона Фернандеша в «Бенфику»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что готов прекратить аренду полузащитника Жедсона Фернандеша и вернуть игрока в «Бенфику», если португальский клуб хочет этого.

— Если «Бенфика» захочет прекратить соглашение — мы готовы пойти навстречу, потому что мы хотим футболисту только хорошего, — приводит Sky Sports слова Моуринью. — У «Бенфики» есть право решать, а мы готовы принять любое решение. Я не буду давить на парня или говорить, что он не нужен мне в команде, но я понимаю его ситуацию.

Фернандеш присоединился к «Тоттенхэму» зимой 2020 года. 21-летний португалец провел 13 матчей за «шпор» и не отличился результативными действиями. Срок аренды футболиста действует до конца сезона-2020/21.