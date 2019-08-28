«Монако» не оставляет попыток приобрести Бакайоко

«Монако» продолжает переговоры о трансфере полузащитника «Челси» Темуе Бакайоко. 25-летний француз остается приоритетной трансфертной целью клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как сообщалось ранее, видеть Бакайоко в составе своей команды очень хочет главный тренер «Монако» Леонарду Жардим. Его контракт с «Челси» будет действовать до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бакайоко сыграл за «Челси» в 42 матчах, отметившись одним голом и одной голевой передачей.

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