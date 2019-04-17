Мохамед Салах: "Нужно изменить отношение к женщинам в нашей культуре"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах призвал мужчин в своей стране и во всем мусульманском мире относиться к женщинам с большим уважением, информирует Time.

– Я думаю, что нужно изменить отношение к женщинам в нашей культуре. Я поддерживаю женщин больше, чем раньше, потому что чувствую, что они заслуживают большего, – приводит слова Салаха Time.

26-летний египтянин ранее попал в список 100 самых влиятельных людей мира.

Шесть спортсменов вошли в список самых влиятельных людей мира по версии Time