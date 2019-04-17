Шесть спортсменов вошли в список самых влиятельных людей мира по версии Time

Журнал Time опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей мира. В список вошли шесть спортсменов:

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах, баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс, японская теннисистка Наоми Осака, американская футболистка Алекс Морган, южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня и американский гольфист Тайгер Вудс.

Отметим, что Осака попала в рубрику "пионеры" (первое попадание в рейтинг), Семеня - в раздел "иконы", а все остальные - в рубрику "титаны".