Нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино поделился своими впечатлениями после перехода в состав мерсисайдцев. 25-летний японец уже дважды появлялся на поле в составе красных: в качестве центрального нападающего и и крайнего левого. По его словам, он смог бы играть на любой позиции в клубе его мечты.

— Лучшие слова, чтобы описать мои чувства после перехода в клуб — радость и восторг, — приводит Sky Sport слова Минамино. — Я не могу сказать, какие другие клубы подошли бы мне, но думаю, некоторые немецкие и английские. Причина, по которой я выбрал именно «Ливерпуль», — это то, что играть за них было моей сокровенной мечтой с самого детства, так что у меня не было повода отказываться. Я был впечатлен их волей, когда они сделали камбэк после 3:0, и я помню, как они играли во втором тайме (в матче против «Милана» в финале Лиги чемпионов в 2005).

Если же говорить о сегодняшних играх, то я должен понять стратегии команды, и тогда, после этого, я должен показать свои навыки другим игрокам. И если я смогу это, я смогу заиграть.

Минамино перешел в «Ливерпуль» из «Зальцбурга» в январе текущего года. Его трансфер обошелся красным в 10 миллионов евро. Контракт подписан на 4,5 года.