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Михаэль Баллак: «Вернер отлично подходит «Челси»»

13:59
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Бывший полузащитник «Челси» и сборной Германии Михаэль Баллак поделился мнением о возможном переходе нападающего Тимо Вернера в лондонскую команду.

— Думаю, это отличная сделка для обеих сторон, — приводит Goal.com слова Баллака. — Я считаю, что он отлично подходит «Челси». «Синие» строят молодую команду, это перспективный выбор для Вернера.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Челси» уже согласовал переход Вернера из «Лейпцига» за 60 миллионов евро.

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