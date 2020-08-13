Михаэль Баллак: «Лэмпард поможет Хаверцу вырасти еще сильнее»

Бывший полузащитник «Челси» и «Байера» Михаэль Баллак поделился мнением о возможном переходе полузащитника Кая Хаверца из леверкузенской команды в лондонскую.

— Я твердо уверен, что Лэмпард будет помогать Хаверцу на сто процентов, — цитирует Goal.com Баллака. — Фрэнку нравятся футболисты вроде Кая, которые готовы угрожать чужим воротам, а таких, как Хаверц, немного. Лэмпард обязательно поможет ему вырасти и стать еще сильнее, не в последнюю очередь потому, что Фрэнк сам играл полузащитника и часто забивал, постоянно находясь в поиске открытой зоны для создания опасного момента.

В сезоне-2019/20 Хаверц забил 18 голов и отдал 9 результативных передач в 45 матчах за «Байер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего немца в 81 миллион евро.