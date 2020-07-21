Мэйсон Маунт: «Челси» хочет сравняться с «Ливерпулем» в следующем году"

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт заявил о желании конкурировать с «Ливерпулем» в АПЛ в преддверии матча 37-го тура лиги против мерсисайдцев.

— Доминирующее выступление «Ливерпуля» мотивирует нас сравняться с этой командой в следующем сезоне, — цитирует пресс-служба «Челси» Маунта. — Когда ты видишь, как кто-то поднимает трофей, это дает дополнительную мотивацию. Мы три раза играли с мерсисайдцами в этом году и все три раза выглядели конкурентоспособно. У меня менталитет победителя, поэтому мне не нравится смотреть, как побеждают другие команды или другие люди. Тяжело это видеть, но надо признать, что «Ливерпуль» блестяще провел сезон и является достойным победителем.