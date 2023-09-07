Мэддисон, Родри и Митома номинированы на звание лучшего игрока августа в АПЛ

Английская премьер-лига объявила имена кандидатов на звание лучшего футболиста турнира в августе.

На награду претендуют шесть игроков: Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Тайво Авонийи («Ноттингем Форест»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Брайан Мбеумо («Брентфорд»), Каору Митома («Брайтон») и Родри («Манчестер Сити»).

Имя победителя будет объявлено после 11 сентября — в этот день завершится голосование на сайте АПЛ.

Чемпионат Англии-2023/24 стартовал 12 августа и будет длиться до 19 мая 2024 года.