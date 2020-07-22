Мэддисон перенес операцию на бедре

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон выбыл как минимум до конца текущего сезона из-за повреждения бедра, сообщает The Telegraph.

Руководство «лис» приняло решение о необходимости для 23-летнего англичанина проведения операции.

Футболист уже был успешно прооперирован, но точные сроки его возвращения на поле пока неизвестны. Главный тренер клуба Брендан Роджерс надеется, что Мэддисон будет готов к предсезонным сборам в преддверии кампании-2020/21.