Мбаппе назвал «Ливерпуль» машиной

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе поделился мнением о «Ливерпуле». Ранее сообщалось, что француз может перейти в команду Юргена Клоппа.

— В этом сезоне «Ливерпуль» стал настоящей машиной в премьер-лиге. — цитирует форварда Mirror. — Они набрали легкий победный темп, но правда в том, что это никогда не бывает легко. Проведенные матчи — не случайность. Для того, чтобы быть такими безжалостными, необходимо проделать огромное количество работы и иметь очень хорошего тренера.