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Мбаппе назвал «Ливерпуль» машиной

17:23
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Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе поделился мнением о «Ливерпуле». Ранее сообщалось, что француз может перейти в команду Юргена Клоппа.

— В этом сезоне «Ливерпуль» стал настоящей машиной в премьер-лиге. — цитирует форварда Mirror. —  Они набрали легкий победный темп, но правда в том, что это никогда не бывает легко. Проведенные матчи — не случайность. Для того, чтобы быть такими безжалостными, необходимо проделать огромное количество работы и иметь очень хорошего тренера.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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