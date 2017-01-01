Маурисио Покеттино: "Постараемся бросить вызов "Челси"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после матча 19-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" (4:1) отметил, что команда провела один из лучших таймов в этом сезоне. Кроме того, наставник подчеркнул, что "шпорам" предстоит тяжелая игра с "Челси" через три дня.

- Через три дня у нас очень важная игра, - приводит ВВС слова Покеттино. - В матче с "Уотфордом" мы играли на очень высоком уровне. Первый тайм я могу назвать лучшим в этом сезоне. Через три дня попытаемся бросить вызов "Челси" и взять три очка. Они очень хорошо набирают очки, но мы будем стараться.