Маурисио Покеттино: "Ливерпуль был прав, потратив 75 миллионов фунтов на ван Дейка"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино перед матчем 32-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" заявил, что красные оказались правы, оформив трансфер Виргила ван Дейка. Переход голландца обошелся "мерсисайдцам" в 75 миллионов фунтов – это рекордная сумма для защитников.

– Люди считали, что платить 70 миллионов фунтов за защитника – это безумие, – цитирует Покеттино Sky Sports. – Но "Ливерпуль" оказался прав. Они выбрали ван Дейка, потому что в тот момент верили в то, что он лучший на своей позиции в Англии и сделает их сильнее.

Если вы собираетесь подписать игрока, который может улучшить вашу команду, то это не такая большая сумма. Ведь если учесть, какое значение имеет победа в Лиге чемпионов или в премьер лиге, выгоднее будет потратить такие деньги.

В этом сезоне ван Дейк провел за "Ливерпуль" 38 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.