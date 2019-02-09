Маурицио Сарри: "Надеюсь, что я – футбольный отец Игуаина"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри в преддверии гостевого матча в рамках 26-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" поделился мнением о новичке команды, которого тренировал в "Наполи", нападающем Гонсало Игуаине.

– Надеюсь, что я – его футбольный отец. Мы мыслим одинаково. Я считаю, что Гонсало подходит для моего футбола. Прежде всего, ему нужна уверенность. Ему нужны очень хорошие отношения с тренером и товарищами по команде. Иногда ему нужны какие-то слова от тренера на пресс-конференции.

На данный момент он действительно очень воодушевлен. Он может отлично сыграть в завершающей части сезона. Как вы видели в последнем матче, Азар очень часто передавал мяч Гонсало. Они говорят на одном языке. Поэтому я думаю, что Игуаин будет важным игроком для нас, – сказал Сарри.

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