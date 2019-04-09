Маурицио Сарри: "Игра Азара? Это заслуга его матери"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри на пресс-конференции после матча 33-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" прокомментировал игру бельгийского нападающего команды Эдена Азара.
Азар забил два гола в этой встрече и принес победу лондонцам.
– Можно ли считать игру Азара заслугой вашей работы?
– Моей работы? Совершенно точно нет. Думаю, что это заслуга матери Азара, – пошутил Сарри на видео Youtube-канала HaytersTV.
"Челси" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 66 очками.
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