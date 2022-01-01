Матч «Уотфорд» — «Тоттенхэм» был прерван из-за того, что на трибуне стало плохо болельщику
Матч 21-го тура чемпионата Англии «Уотфорд» — «Тоттенхэм» был прерван в конце второго тайма. По предварительной информации, на трибуне стало плохо одному из фанатов.
Медики ринулись ему на помощь, а тем временем футболисты не возобновляли игру.
В итоге, пауза продлила более 10 минут, после чего игра все же продолжилась.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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