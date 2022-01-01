Зинченко пропустил матч против «Арсенала» из-за коронавируса
Полузащитник «Манчестер Сити» Александром Зинченко пропустил матч 21-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» (2:1). Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола сообщил, что украинский хавбек заразился коронавирусом, написала в Twitter журналист Кэрри Браун.
Также положительный тест сдал полузащитник Фил Фоден.
«Манчестер Сити» набрал 53 очка и возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая «Челси» (20 матчей) на 11 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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