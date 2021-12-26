Матч «Лидс» — «Астон Вилла» перенесен
Матч 20-го тура чемпионата Англии «Лидс» — «Астон Вилла» перенесен из-за ситуации с коронавирусом, информирует пресс-служба лиги.
Ранее стало известно, что главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заразился коронавирусом.
Игра должна былы пройти 28 декабря на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе. Дата переноса пока неизвестна.
«Астон Вилла» занимает 10 место в таблице. «Лидс» идет на 16-м месте.
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