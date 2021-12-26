Де Хеа: «Каждая тренировка «Манчестер Юнайтед» под руководством Рангника проходит интенсивно»
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа рассказал о работе под руководством главного тренера команды Ральфа Рангника.
«Каждая тренировка «Манчестер Юнайтед» под руководством Рангника проходит интенсивно, — приводит слова де Хеа пресс-служба манкунианцев. — Игроки должны выкладываться на все 100 процентов и в играх, и на тренировках. Это только начало. Посмотрим, что будет дальше. Мы тренируемся энергично, в высоком темпе. Теперь нужно продемонстрировать это в больших играх».
После 16 матчей чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.
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