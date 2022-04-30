Мата: «Впереди «МЮ» ждет захватывающее будущее с новым тренером»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от работы с Эриком тен Хагом.

«Я понимаю разочарование болельщиков по итогам этого сезона, потому что я тоже был бы разочарован. Но я также думаю, что впереди нас ждет захватывающее будущее в новой эре и с новым тренером. Надеюсь, это будет большое изменение с точки зрения результатов, и болельщики будут счастливы. Надеюсь, мы сможем завершить этот сезон дома на позитивной ноте, потому что болельщики этого заслуживают», — приводит слова Маты официальный сайт клуба.

Соглашение «МЮ» с тен Хагом рассчитано до 2025 года и начнется с сезона-2022/23. Также в нем предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером еще на сезон при согласии сторон.

«Манчестер Юнайтед» с 55 очками занимает шестое место в турнирной таблице.