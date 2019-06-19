Мата продлил контракт с "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

We can confirm Juan Mata has signed a new contract with #MUFC. — Manchester United (@ManUtd) 19 июня 2019 г.

31-летний футболист в прошедшем сезоне провел 32 матча за "МЮ", забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

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