18:37 | Футбол — Англия

Мата продлил контракт с "МЮ"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

31-летний футболист в прошедшем сезоне провел 32 матча за "МЮ", забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

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https://www.sport-express.ru/football/england/

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