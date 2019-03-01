Марку Силва – о матче с "Эвертоном" в декабре: "Ливерпуль" праздновал так, будто победил в финале ЧМ"

Главный тренер "Эвертона" Марку Силва поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Ливерпулем" в рамках 29-го тура чемпионата Англии, сообщает Sky Sports. Мерсисайдское дерби пройдет 3 марта на стадионе "Гудисон Парк".

– Это особенная игра для обеих команд, для города, для болельщиков.

Я не вижу большой разницы. Когда я руководил командой в своем первом дерби, чувствовалось, что матч важен для обеих команд.

После того как им повезло и они забили на последних секундах матча (встреча 14-го тура АПЛ, тогда на 6-й компенсированной минуте гол забил форвард "Ливерпуля" Дивок Ориги – прим. "СЭ"), они праздновали так, будто победили в финале чемпионата мира. Мы бы праздновали примерно так же. Не вижу большой разницы, честно говоря, – цитирует Силву Sky Sports.

Все о чемпионате Англии – здесь