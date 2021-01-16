Мане сможет сыграть с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сообщил, что сможет принять участие в матче 19-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». Ранее, во время встречи 1/32 финала Кубка Англии против «Астон Виллы» (4:1) сенегалец получил повреждение и был заменен на 74-й минуте.

«Я получил серьезный удар в игре с «Астон Виллой», потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. У меня как будто затекла нога, бедро. После игры я приложил к ноге лед, и все стало нормально. Сейчас я чувствую себя отлично и готов к следующему матчу», — приводит пресс-служба мерсисайдцев слова Мане.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 17 января. Начало — в 19.30 (мск).