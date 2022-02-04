Мане и Салах вернутся в расположение «Ливерпуля» на следующей неделе и смогут сыграть с «Лестером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что нападающие Мохамед Салах и Садио Мане вернутся в расположение команды на следующей неделе.

В данный момент оба футболиста находятся на Кубке Африки и встретятся в финале турнира. Салах выступает за сборную Египта, Мане — за команду Сенегала.

«Я думаю, они смогут сыграть с «Лестером» в следующий четверг. Тот, кто победит, сначала наверняка поедет в родную страну на чемпионский парад и вернется к нам во вторник или среду», — приводит журналист Джеймс Пирс слова Клоппа.

Klopp on Salah/Mane return date: «I think they will be available for (the game v Leicester) Thursday. Whichever one wins will probably fly back to their home country (for a parade). Whoever wins will be back here Tuesday or Wednesday.» — James Pearce (@JamesPearceLFC) February 4, 2022

Финал Кубка Африки Сенегал — Египет состоится в восресенье, 6 февраля. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Матч 24-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Лестер» пройдет 10 февраля.