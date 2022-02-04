Бентанкур будет выступать за «Тоттенхэм» под 30-м номером

«Тоттенхэм» презентовал новичка команды, полузащитника Родриго Бентанкура.

24-летний уругваец будет выступать за английский клуб под 30-м номером, под которым он также играл в «Ювентусе».

Бентанкур перешел в «Тоттенхэм» из «Ювентуса» в конце января. По данным СМИ, сумма трансфера составила 19 миллионов евро, еще 6 миллионов евро прописаны в сделке как потенциальные бонусные выплаты.