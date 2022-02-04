Бентанкур будет выступать за «Тоттенхэм» под 30-м номером
«Тоттенхэм» презентовал новичка команды, полузащитника Родриго Бентанкура.
24-летний уругваец будет выступать за английский клуб под 30-м номером, под которым он также играл в «Ювентусе».
Bienvenido, Rodrigo ? pic.twitter.com/dnh8Dcevdq— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 4, 2022
Бентанкур перешел в «Тоттенхэм» из «Ювентуса» в конце января. По данным СМИ, сумма трансфера составила 19 миллионов евро, еще 6 миллионов евро прописаны в сделке как потенциальные бонусные выплаты.
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4
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|11
|5
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|
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|11
|4
|8
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|6
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|8
|2
|11
|28-32
|26
|
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|20
|7
|5
|8
|34-37
|26
|
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|22
|5
|10
|7
|26-34
|25
|
13
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|22
|5
|9
|8
|31-34
|24
|
14
|Брентфорд
|23
|6
|5
|12
|26-38
|23
|
15
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|24-40
|22
|
16
|Эвертон
|20
|5
|4
|11
|24-35
|19
|
17
|Норвич
|22
|4
|4
|14
|13-45
|16
|
18
|Ньюкасл
|21
|2
|9
|10
|21-43
|15
|
19
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|2
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|14.12
|22:45
|
Норвич – Астон Вилла
|0 : 2
|14.12
|23:00
|
Ман. Сити – Лидс
|7 : 0
|15.12
|22:30
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|0 : 1
|15.12
|22:30
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|2 : 2
|15.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|2 : 0
|16.12
|22:45
|
Челси – Эвертон
|1 : 1
|16.12
|23:00
|
Ливерпуль – Ньюкасл
|3 : 1
|19.01
|22:30
|
Лестер – Тоттенхэм
|2 : 3
|19.01
|23:00
|
Брентфорд – МЮ
|1 : 3
|5.02
|21:00
|
Бернли – Уотфорд
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|Г
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Мохамед Салах
Ливерпуль
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|
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Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|19
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4
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