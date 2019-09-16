«Манчестер Юнайтед» зимой постарается приобрести Мэддисона

«Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона. 22-летний хавбек является приоритетной целью «МЮ» в зимнее трансферное окно, утверждает The Times.

«Манчестер» проявлял к игроку интерес еще летом. Ранее сообщалось об интересе к англичанину еще со стороны «Тоттенхэма».

Контракт Мэддисона с «лисами» рассчитан до 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок провел 5 матчей в премьер-лиге и отметился 2 результативными передачами.

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