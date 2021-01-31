«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм», Салах сделал дубль
«Ливерпуль» выиграл у «Вест Хэма» (3:1) в матче 21-го тура чемпионата Англии.
В составе победителей дубль сделал Мохамед Салах, также отличился Джорджиньо Вайналдум. У хозяев забил Крейг Доусон.
«Ливерпуль» набрал 40 очков и занимает третье место. У «Вест Хэма» 35 очков и пятая позиция.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
21-й тур
«Вест Хэм» — «Ливерпуль» — 1:3 (0:0)
Голы: Салах, 57 (0:1). Салах, 68 (0:2). Вайналдум, 84 (0:3). Доусон, 87 (1:3).
«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Пабло Форнальс (Ярмоленко, 62), Соучек, Райс, Антонио (Фредерикс, 79), Бенрама, Боуэн (Нобл, 79).
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Филлипс, Милнер (Джонс, 57), Вайналдум, Хендерсон, Тиагу Алькантара, Шачири (Роберту Фирмину, 69), Салах, Ориги (Окслейд-Чемберлен, 80).
Предупреждения: Райс, 47. Соучек, 49.
Судья: Мосс.
31 января. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».
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