Тухель объяснил выход Маркоса Алонсо в матче с «Бернли»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, почему в матче 21-го тура премьер-лиги против «Бернли» он выпустил Маркоса Алонсо. Испанец забил один из мячей своей команды в этой игре.

«Это было продиктовано тактическими причинами и никак не связано с игрой Чилуэлла. Мы предпочли добавить команде физической мощи для обороны на стандартах, и я знаю, что еще со времен Антонио Конте Маркос отлично справляется с этой ролью. Кроме того, он отлично подключается в штрафную соперника при атаках.

Я рад, что ему удалось забить гол и в нужный момент снять все вопросы относительно исхода встречи. Он долго не играл, и это было нелегко, однако он отлично справился со своей задачей. Если мы найдем стартовый состав, который обеспечит нам 20 побед кряду, мы не будем ничего менять. Однако это маловероятно, поэтому нам потребуется каждый игрок".

Для немецкого специалиста это была первая победа в новом клубе.