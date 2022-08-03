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Сегодня, 16:12

«Барселона» готова продать Деста в «Манчестер Юнайтед» за 20 миллионов фунтов стерлингов

Руслан Минаев
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«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Сержиньо Десту, сообщает Sport.

По данным источника, 21-летний голландец может обойтись англичанам минимум в 20 миллионов фунтов стерлингов. Именно такая сумма устроит каталонцев.

Дест, будучи игроком «Аякса», дебютировал за основную команду в сезоне-2019/20 при нынешнем главном тренере «МЮ» Эрике тен Хаге.

В прошлом сезоне защитник провел за «Барсу» 31 матч и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до июня 2025 года.

Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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