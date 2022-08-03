Лидер «Эвертона» Калверт-Льюи выбыл на три месяца

Форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюи выбыл на три месяца, сообщает Football Insider. У игрока разрыв боковой коллатеральной связки.

По данным источника, потеря 25-летнего нападающего может стать проблемой для «Эвертона». Он является лидером команды. Калверт-Льюи не сможет помочь «Эвертону» в матче 1-го тура АПЛ, который состоится 6 августа.

Англичанин был травмирован на тренировке. В прошлом сезоне Калверт-Льюин забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи в 17 матчах АПЛ.