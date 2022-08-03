Вратарь «Арсенала» Рамсдейл взял 1-й номер после ухода Лено в «Фулхэм»

Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл сменил игровой номер, сообщает пресс-служба «канониров».

С сезона-2022/23 24-летний англичанин будет выступать под 1-м номером, который стал свободен после ухода Бернда Лено в «Фулхэм».

Рамсдейл перешел в «Арсенал» из «Шеффилд Юнайтед» в августе 2021 года. Голкипер принял участие в 37 матчах команды и пропустил 41 гол, отыграв 14 встреч на ноль.