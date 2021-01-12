«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с 21-летним вратарем
03:18
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Натан Бишоп продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте команды.
Соглашение с 21-летним англичанином рассчитано до лета 2023 года. При этом ожидается, что игрок уйдет в аренду для получения игрового опыта.
Бишоп перешел в «МЮ» в январе 2020 года и пока не провел ни одного матча за основу.
Congratulations, Nathan ??— Manchester United (@ManUtd) January 11, 2021
? Our ambitious young goalkeeper has signed a new deal with the Reds and is ready to continue progressing! #MUFC
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