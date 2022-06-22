«Манчестер Юнайтед» претендует на голкипера «Уотфорда»

«Манчестер Юнайтед» претендует на голкипера «Уотфорда» Даниэля Бахманна, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Клубы уже ведут переговоры о трансфере игрока. Сообщается, что «шершней» устроит исключительно вариант с продажей Бахманна.

«Ман Юнайтед» видит в Даниэле второго или даже третьего голкипера первой команды. Он может стать заменой Дину Хендерсону, который близок к переходу в «Ноттингем Форест».

27-летний австриец Бахманн в 12 матчах предыдущего сезона АПЛ пропустил 28 голов.

Контракт Бахманна с «Уотфордом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.