Мохамед Салах пожелал Садио Мане удачи в «Баварии»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах попрощался со своим бывшим одноклубником Садио Мане, который перешел в «Баварию».

«Спасибо тебе за хорошее время. Желаю всего самого наилучшего в твоем новом проекте. Мы будем скучать», — написал Салах в своей социальной сети.

22 июня «Бавария» объявил о подписании контракта с нападающим «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Мане выступал за «Ливерпуль» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 форвард забил 23 гола и сделал 5 результативных передач в 51 матче за команду.

В составе красных Мане становился чемпионом Англии, обладатель Кубка и Суперкубка страны. Также он выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов-2018/19 и Суперкубок УЕФА (2019).