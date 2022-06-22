Рахим Стерлинг пока не определился со своим будущим

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг пока еще не определился со своим будущим, пишет BBC.

На 27-летнего игрока претендуют испанские «Реал» и «Барселона», а также лондонский «Челси».

Также у Стерлинга есть вариант продлить контракт с «Сити», но переговоры между сторонами пока не начинались.

В минувшем сезоне Стерлинг провел 47 матчей за «Ман Сити», в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

Контракт нападающего с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2023 года.