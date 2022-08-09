«Манчестер Юнайтед» прекратил переговоры по трансферу Арнаутовича

«Манчестер Юнайтед» не будет подписывать нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича, сообщает Sky Sports.

Английский клуб предлагал 7,6 миллиона фунтов за 33-летнего австрийца и был готов увеличить сумму в случае неудачных переговоров, но не настолько, насколько требовали в итальянской команде. Теперь «МЮ» планирует сосредоточиться на других целях на трансферном рынке.

В прошлом сезоне Арнаутович забил 15 голов и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за «Болонью». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5,4 миллиона фунтов.