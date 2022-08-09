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Сегодня, 15:58

«Манчестер Юнайтед» прекратил переговоры по трансферу Арнаутовича

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» не будет подписывать нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича, сообщает Sky Sports.

Английский клуб предлагал 7,6 миллиона фунтов за 33-летнего австрийца и был готов увеличить сумму в случае неудачных переговоров, но не настолько, насколько требовали в итальянской команде. Теперь «МЮ» планирует сосредоточиться на других целях на трансферном рынке.

В прошлом сезоне Арнаутович забил 15 голов и сделал 1 результативную передачу в 34 матчах за «Болонью». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 5,4 миллиона фунтов.

Источник: https://www.skysports.com/transfer-centre
Марко Арнаутович
Футбол
ФК Болонья
ФК Манчестер Юнайтед
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 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
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 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
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 Челси 1 1 0 0 1-0 3
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17
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20
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13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
13.08 17:00
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Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
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 - : -
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Брентфорд – МЮ
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Брайтон

 2
Александр Митрович

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Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

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Манчестер Сити

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П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

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Манчестер Сити

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Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

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И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
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Тоттенхэм Хотспур

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