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19 августа, 22:25

«Манчестер Юнайтед» предложит 34 миллиона фунтов за полузащитника ПСВ Гакпо

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника ПСВ Коди Гакпо.

По информации The Telegraph, английский клуб собирается предложить 34 миллионов фунтов за 23-летнего игрока. Нидерландский клуб хочет большую сумму за полузащитника — около 38,2 миллионов фунтов (45 миллионов евро).

Отмечается, что совершить трансфер будет сложно, так как на следующей неделе ПСВ проведет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против «Рейнджерс» и клуб не хочет проводить сделку перед этой игрой.

Ранее Гакпо заявил, что останется в ПСВ в случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне футболист забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 4 матчах за ПСВ. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Контракт Гакпо с ПСВ рассчитан до лета 2026 года.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/08/19/manchester-united-submit-bid-cody-gakpo-expect-complete-34m/
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ФК Манчестер Юнайтед
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