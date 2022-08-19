«Манчестер Юнайтед» предложит 34 миллиона фунтов за полузащитника ПСВ Гакпо

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать полузащитника ПСВ Коди Гакпо.

По информации The Telegraph, английский клуб собирается предложить 34 миллионов фунтов за 23-летнего игрока. Нидерландский клуб хочет большую сумму за полузащитника — около 38,2 миллионов фунтов (45 миллионов евро).

Отмечается, что совершить трансфер будет сложно, так как на следующей неделе ПСВ проведет ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против «Рейнджерс» и клуб не хочет проводить сделку перед этой игрой.

Ранее Гакпо заявил, что останется в ПСВ в случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне футболист забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 4 матчах за ПСВ. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Контракт Гакпо с ПСВ рассчитан до лета 2026 года.