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«Челси» заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед» Магуайра

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Харри Магуайр.
Фото Global Look Press

«Челси» выразил заинтересованность в подписании контракта с защитником «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайром, сообщает Daily Mail.

По информации источника, вингер «синих» Кристиан Пулишич может отправиться в противоположном направлении и перейти в «МЮ».

Действующий контракт 29-летнего англичанина рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

В прошлом сезоне Магуайр сыграл в 37 матчах во всех турнирах и забил 2 гола. В этом сезоне он принял участие в двух встречах.

Харри Магуайр
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
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