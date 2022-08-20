«Челси» заинтересован в подписании защитника «Манчестер Юнайтед» Магуайра

«Челси» выразил заинтересованность в подписании контракта с защитником «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайром, сообщает Daily Mail.

По информации источника, вингер «синих» Кристиан Пулишич может отправиться в противоположном направлении и перейти в «МЮ».

Действующий контракт 29-летнего англичанина рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро.

В прошлом сезоне Магуайр сыграл в 37 матчах во всех турнирах и забил 2 гола. В этом сезоне он принял участие в двух встречах.