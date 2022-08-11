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Сегодня, 10:58

Полузащитник ПСВ Гакпо заявил, что останется в клубе в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Его хочет подписать «Манчестер Юнайтед»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник ПСВ Гакпо заявил, что останется в клубе в случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов.

Команда вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграет с «Рейнджерс». В случае победы ПСВ выйдет в групповую стадию турнира.

«Мы должны сфокусироваться на попадании в групповой турнир Лиги чемпионов. Если мы попадем туда, то с большой долей вероятности я останусь в клубе. Кажется, я нигде не говорил, что точно ухожу, так что определенно существует возможность, при которой я никуда не уйду. Я открыт к переговорам с руководством. Посмотрим, как получится в итоге», — приводит Sky Sports слова Гакпо.

В нынешнем сезоне Гакпо забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи в 4 матчах за ПСВ.

Ранее сообщалось, что 23-летнего нидерландца этим летом хочет подписать «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 30 миллионов евро.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСВ
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