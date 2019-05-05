"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом" (1:1).

"Красные дьяволы" потеряли шансы на попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне – сейчас они занимают шестую строчку, у идущего четвертым "Тоттенхэма" на 4 очка больше.

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37-й тур

"Хаддерсфилд" – "Манчестер Юнайтед" – 1:1 (0:1)

Голы: Мактоминэй, 8 (0:1). Мбенза, 60 (1:1).

"Хаддерсфилд": Лессль, Леве, Конголо, Дурм (Смит, 46), Шиндлер, Хогг, Муй, Притчард, Бакуна, К.Грант, Мбенза (Диакаби, 90+1).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Джоунс, Шоу, Линделеф (Далот, 83), Янг, Мата, Погба, Матич (Эррера, 53), Мактоминэй, Санчес (Чонг, 54), Рэшфорд.

Предупреждения: Джоунс, 33. Лессль, 90+4.

Судья: Мэйсон.

5 мая. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".

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